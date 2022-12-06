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11:00, 6 декабря 2022 года

Число автобусов № 464 в Орле к концу года вырастет вдвое

Маршрут, запущенный 1 декабря и связывающий Северный район с Мезенкой, сейчас работает в тестовом режиме, но уже пользуется любовью горожан.


С 1 декабря в транспортной системе Орла появился новый маршрут - №464. Он первый, связывающий Северный район и Мезенку. Автобусы следуют от Северного района по улице Московской, через Герценский мост на ул. Октябрьскую, далее - Болховское шоссе, деревня Жилина, село Плещеево, Мезенский педколледж. Также пять раз в день маршрут будет совершать заезд в деревню Тайное. Маршрут уже пользуется спросом угорожан.

Сейчас на рейсы по новому маршруту выходят 4 машины. Интервал -до  25 минут. Уже до нового года число транспорта здесь увеличится вдвое.


Екатерина Габова
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