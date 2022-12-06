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11:30, 6 декабря 2022 года Новое оборудование расширит возможности орловских урологов Медики ООКБ получили в свое распоряжение современный лазерный литотриптер.





В Орловскую областную клиническую больницу приобретен современный лазерный литотриптер. Этот аппарат позволяет эффективно выполнять хирургическое дробление камней при урологических патологиях. Также доступен и дистанционный способ дробления. Такой метод малотравматичный и безболезненный, пациенту даже не нужна анестезия.



Гибкость оборудования позволяет использовать его в ранее недоступных для орловских медиков участках организма, что открывает новые методы работы. К примеру, лазер можно применять и для воздействия на ткани: рассечения, остановки кровотечения, удаления опухолей и так далее.









Елена Литинская





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