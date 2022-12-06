Главная » Новости



12:00, 6 декабря 2022 года В Орловской области насчитывается 1,2 тыс. квотированных рабочих мест для инвалидов В поиске работы людям с ОВЗ помогают центры занятости.





В данный момент в Орловской области насчитывается 1,2 тыс. квотированных рабочих мест для инвалидов.



Специалисты центров занятости подбирают работу для орловцев с ограниченными физическими возможностями с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы, прописанных в индивидуальной программе реабилитации. Оказывается и психологическая поддержка, и бесплатное обучение востребованной профессии.



Сегодня на учете в центрах занятости области состоят 86 инвалидов.





Орловское Информбюро





Новости СМИ2