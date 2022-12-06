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12:30, 6 декабря 2022 года Посетители ОГИК увидят застывшие мгновения полесья В учебном учреждении открылась одноименная выставка.





Пейзажи Орловского Полесья можно увидеть в Орловском государственном институте культуры. 6 декабря там открывается фотовыставка, посвященная национальному парку. Открытие – в 11:00. Место – выставочный зал ОГИК.



В экспозиции будут представлены наиболее интересные работы сотрудников национального парка "Орловское полесье": Олега Пригоряну, Марины Абадоновой, Евгения Абрамова, Натальи и Юрия Кащеевых.





Орловское Информбюро





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