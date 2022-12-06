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10:45, 6 декабря 2022 года Как в Орловской области рассекречивают нарколаборатории, обличают ОПГ и ловят закладчиков О проблеме наркомании в нашем регионе и непрерывной борьбе с преступным бизнесом рассказал корреспонденту ГТРК "Орел" полковник полиции Владимир Журавлев, начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД.





Треть осужденных, отбывающих срок в орловских тюрьмах, попали сюда за наркопреступления. Создатели ОПГ, рядовые закладчики, любители побаловаться "синтетикой" и так далее, так далее. Наркотики – бич современного мира. Этот хорошо организованный криминальный бизнес пережевал и выплюнул тысячи человеческих жизней, принося кому-то горе, а кому-то - доход. Как в Орловской области рассекречивают нарколаборатории, обезвреживают преступные группы, задерживают дилеров-иностранцев и есть ли выход из этого порочного круга у тех, кто в него попал, рассказал корреспонденту ГТРК Орел" Владимир Журавлев,







- Почему в последнее время проблема наркомании приобрела такой глобальный масштаб? начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД. - Спрос рождает предложение. И поспособствовало этому в последние годы развитие интернета. Потребителям стало проще купить наркотики, а продавцам проще сбыть товар и остаться анонимными, раствориться в сети. Если раньше во всей этой криминальной цепочке был контакт между людьми, были звонки, которые можно отследить, то сейчас покупка-продажа осуществляется бесконтактно.



Поэтому у нас создано специальное подразделение по борьбе с IT-преступлениями, за этот год заблокировано больше сотни ресурсов, торговавших наркотиками онлайн. Но сложность здесь в том, что Роскомнадзор может заблокировать только те сайты, которые зарегистрированы на территории России. Это как Змей-Горыныч из русских сказок: одну голову отрубил, еще три выросло. Но наша работа продолжается ежечасно, даже, не побоюсь сказать, ежеминутно.



- Как в целом в Орловской области обстоят дела с наркопреступлениями?



- Давайте для наглядности приведу статистику. За 11 месяцев 2022 года зарегистрировано 489 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, из них 377 имеют тяжкий и особо тяжкий состав. Кроме того, нам удалось перекрыть 17 межрегиональных каналов поставок наркотиков автомобилями. В 12 случаях в нашу область завозили героин, метадон, амфетамин, марихуану и другие вещества, а еще в пяти случаях наркотики наоборот вывозили из Орловской области. Из оборота изъято 436 килограммов наркотических и психотропных веществ.



На сотни идет счет административным преступлениям: их зафиксировано 657, к ответственности привлечены 430 потребителей, их оштрафовали больше чем на 2 миллиона рублей. Бывают случаи, когда задерживают водителей автомобилей в состоянии наркотического опьянения.



И это только часть статистики.



- Ваша работа похожа на кино? Секретные нарколаборатории, спецназ, перестрелки, задержания. Или боевики нам врут?



- Вы знаете, очень похожа. В наркобизнесе есть своя система, своя иерархия и свои законы. Большой упор мы делаем именно на борьбу с организованными преступными группировками. Например, за этот год, во взаимодействии с УФСБ, удалось рассекретить 4 нарколаборатории. В Залегощенском районе, Кромском, Новодеревеньковском и Орловском округе. Подробности оперативной работы, естественно, разглашать я не могу, но это был непростой труд, на раскрытие лабораторий понадобилось немало времени. И бойцов нашего спецназа ГРОМ, конечно, тоже привлекали.



- И кто эти люди, организовавшие цеха по производству наркотиков в орловских деревнях? Местные или приезжие?



- В основном, гости из столицы. Причем все продумано и организовано на уровне, люди этим занимаются не глупые. Покупают хорошее оборудование, устанавливают камеры, налаживают каналы сбыта, проводят обучение для своих химиков, которых работает в лаборатории минимум двое. Чтобы вы понимали масштаб: подпольная лаборатория в Новодеревеньковском районе была способна производить тысячу тонн наркотических веществ в неделю. Поставки планировались на территорию разных регионов России. Но силовой блок свое дело сделал.



- То есть по факту, какой-то москвич, или житель другого региона, покупает дом в орловской глубинке, собирает команду и организовывает нарколабораторию, так?



- Да. Тут на самом деле нам могут помочь жители сельской местности. Если заметили, что какие-то заезжие незнакомцы купили дом с коммуникациями на отшибе, но неподалеку от федеральной трассы, обнесли территорию высоким забором, поставили видеокамеры, сами то приезжают, то уезжают – это повод насторожиться. В подобном месте как раз располагалась одна из лабораторий, которую нам удалось рассекретить. С виду все прилично, а в подвале – цех по производству «синтетики», причем очень хорошо оснащенный. Насторожить, кстати, может и едкий химический запах, который сопутствует изготовлению наркотиков.



- А что насчет наркотрафика из Средней Азии? Как идет борьба с международной преступностью?



- Это проблема многогранная. Границы открыты, протяженность их огромная, чисто физически нельзя контролировать каждый километр. Поставки наркотиков из азиатских стран есть. В частности, героина. Хотя сейчас пошла мода на другие виды наркотических веществ, доля его все равно составляет 10-15%.



Много иностранцев, в основном жители стран ближнего зарубежья, работают закладчиками. В нашей области они появляются как гастролеры. Например, приехал трудовой мигрант в Москву, работает в общепите или такси. Потом его вербуют в закладчики. На автомобиле он отвозит партию наркотиков в Орел, помещает их в тайники и покидает наш регион. Таких заезжих гостей-иностранцев мы задерживаем: если есть оперативная информация, перекрываем дорогу, ГИБДД останавливает автомобиль, далее досмотр, изъятие, уголовное дело.



Кстати, раньше, до начала специальной военной операции, партии наркотических веществ шли и с территории Украины. Последнее время этого нет.



- Как много наркозависимых жителей в Орловской области?



- На официальном учете в наркодиспансере состоит больше 1150 человек с наркозависимостью. Это по данным на 1 ноября. Из них 40 женщин и 7 несовершеннолетних.



- Печально, что сюда затягивает и подростков. Как выходит, что несовершеннолетние становятся наркопотребителями или распространителями запрещенных веществ?



- Попали не в ту среду, были завербованы в интернете, неустойчивая и несформировавшаяся еще психика – причин много. А еще, желание легких денег. Закладчикам предлагают заработок, якобы быстрый и простой. Втягиваются, покупают дорогие телефоны, входят в раж. Но срок этой "работы" 3-6 месяцев. В конце концов закладчик будет задержан. И если ему уже есть 16, то есть наступил возраст уголовной ответственности, то светит молодому человеку 10, а то и до 20 лет тюрьмы. Он сядет молодым, а выйдет, когда ему будет уже под 40. Полжизни прошло за решеткой, время возможностей упущено.



- Втягивается в наркобизнес молодежь из неблагополучных семей?



- Совсем не обязательно. Были случаи, когда дети богатых и статусных родителей становились закладчиками. Это молодежь, у которой все есть, в том числе и карманные деньги в больших количествах.



Часто распространители сами не употребляют, только «работают». А бывает и наоборот, когда потребителю нужны деньги на новую дозу и ему ничего не остается, как податься в закладчики.







- В каких населенных пунктах нашего региона совершается больше всего наркопреступлений?



- 80% совершается в крупных городах: Орел, Ливны и Мценск. В сельской местности проблема не такая острая. Бывает, конечно, что человек уезжает, например, на заработки в крупный город, там подсаживается, возвращается на село и ему нужна очередная доза. За "покупкой" он едет в крупный населенный пункт.



- Помогают ли пресекать наркопреступления жители Орловской области? Что делать, если встретил закладчика, или есть подозрение, что какой-то прохожий находится "под кайфом"?



- Бдительных людей у нас немало, звонят, сообщают оперативную информацию. За что им спасибо. О наркопреступлениях мы просим сообщать напрямую в Управление по контролю за оборотом наркотиков. Контактный телефон дежурной части УКОН: +7 (4862) 41‒25‒68.



СПРАВОЧНО 6 декабря в России отмечается день образования службы по контролю за оборотом наркотиков системы МВД России. Наша редакция поздравляет сотрудников УКОН с профессиональным праздником!



Фото предоставлены пресс-службой УМВД России по Орловской области





Ольга СУПОНЕВА





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