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13:00, 6 декабря 2022 года В Орловской области начался период ледостава В преддверии этого опасного для людей явления МЧС традиционно проводит профилактическую акцию "Безопасный лед".





Реки Орловщины начал покрывать лед. Но выходить на него всегда рискованно. Чтобы уменьшить риски ЧП на зимних водоемах, МЧС проводит профилактическую акцию "Безопасный лед". Чтобы напомнить нашимзрителям об основных правилах безопасности на льду, корреспондент ГТРК "Орел" Юлия Опанасюк побеседовала с начальником отдела безопасности на водных объектах ГУ МЧС России по Орловской области Еленой Переверзевой.





Юлия Опанасюк





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