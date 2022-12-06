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13:30, 6 декабря 2022 года Орловцы привезли восемь медалей с соревнований по Кобудо В активе наших спортсменов – три золота, одно серебро и четыре бронзы.





Орловские спортсмены плодотворно провели Чемпионат и Первенство России, а также Всероссийские соревнования по Восточному боевому единоборству Кобудо в Подольске. Наши бойцы завоевали три золота, одно серебро и четыре бронзы. Всего в боях участвовало порядка 700 спортсменов со всей России.



Как сообщает сообщество ProSport57, Орловщину на соревнованиях представили спортсмены клубов "Будокан", "Асгард" и "Резерв". Спортсменов подготовили тренеры Владимир Курский, Максим Дмитричев, Денис Горелов и Евгений Сидоров.



Фото: сообщество ProSport57









Орловское Информбюро





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