Главная » Новости



16:00, 6 декабря 2022 года В Орле стартовали всероссийские соревнования по шашкам Интеллектуальные баталии будут идти до конца этой недели.





Соревнования "Города воинской славы" начались со вторника, 6 декабря.



Наш город принимает Чемпионат России по поддавкам – вариант игры в шашки с целью лишить себя возможности хода, создав ситуацию, когда все свои шашки отданы сопернику или заперты.











Орловское Информбюро





Новости СМИ2