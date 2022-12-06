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14:00, 6 декабря 2022 года Жители Орловской области меньше подвержены вредным привычкам, в сравнении с другими россиянами Орловщина вошла в топ-15 регионов-лидеров.









При подсчетах, эсперты учитывали потребление населением алкоголя, табака и количество наркопреступлений. Данные представлены РИА рейтинг. Согласно исследованию, Орловская область за прошлый год набрала 79,4 балла из 100 возможных и расположилась на 14 строчке топа.При подсчетах, эсперты учитывали потребление населением алкоголя, табака и количество наркопреступлений. Первые три строки рейтинга занимают кавказские регионы: Чечня, Дагестан, Ингушетия. Наши соседи расположились в исследовании следующим образом. Тульская область на 24 строке, Липецкая на 29, Курская на 33, Калужская на 47, а Брянская на 8 месте.





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