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14:30, 6 декабря 2022 года Сотрудники орловского МЧС спасают жизни не только на работе Спасатели отметили День волонтера сдачей крови.





В преддверии Международного дня волонтера сотрудники Орловского МЧС стали донорами крови. Ее за несколько дней сдали в общей сложности 25 литров. В акции поучаствовали 50 человек. Для некоторых из них не в первой посещать станцию переливания. Среди спасателей есть и Почетные доноры.



Кровь после всех нужных проверок поступит в орловские медучреждения.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области





Орловское Информбюро





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