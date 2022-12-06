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15:00, 6 декабря 2022 года Орловские инспекторы задержали пьяного автоугонщика на федеральной трассе В преступлении подозревается 22-летний молодой человек.





На трассе "Орел – Тамбов" экипаж ДПС задержал 22-летнего парня, сидевшего за рулем угнанного автомобиля ВАЗ-21093. Машину подозреваемый забрал в Змиевке – хозяин легковушки оставил ее незапертой. Проведенное медицинское освидетельствование показало, что угонщик был пьян.



Как сообщили в региональном УМВД, за пьяную езду молодой человек арестован на 10 суток. За угон ему грозит до 5 лет заключения.





Орловское Информбюро





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