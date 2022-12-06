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15:30, 6 декабря 2022 года Индекс сельского хозяйства Орловской области пошел в рост с опережением Орловщина - в числе регионов с положительной динамикой.





Опережающие темпы роста сельского хозяйства отмечаются в Орловской области. За 9 месяцев 2022 года наш регион показал положительную динамику производства сельхозпродукции.







Кроме того, лучшие результаты Орловская область показала и по Черноземью. - За январь-сентябрь 2022 года сельхозпроизводство на Орловщине выросло на 6,8 %, что выше среднеокружного и среднероссийского уровней на 1,5 % и 1,6 % соответственно, - отмечает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".Кроме того, лучшие результаты Орловская область показала и по Черноземью.





Ольга СУПОНЕВА





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