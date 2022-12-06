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18:00, 6 декабря 2022 года

Футболисты ОГУ завершили сезон Национальной студенческой футбольной лиги

Последние три матча сезона наша команда провела на выезде в Ессентуках.


Мужская футбольная команда Орловского государственного университета завершила сезон Национальной студенческой футбольной лиги выездным туром в Ессентуках. В Ставропольском крае наша команда сыграла три матча.

Орловцы свели вничью встречу со студентами из Владикавказа, одержали победу над командой Севастопольского государственного университета 2:0 и добились успеха в матче против команды Уральского федерального университета 3:2. Семь набранных очков позволили команде Орловского государственного университета занять 9 место в турнирной таблице группы А Национальной студенческой футбольной лиги.

Фото: ФК ОрелГУ https://vk.com/fc_orelgu57


Анастасия Дорохова
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