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14:07, 6 декабря 2022 года Орловские бадминтонисты успешно выступили на "Кубке Кавказа" Соревнования рангом две звезды состоялись в Ставрополе.





Юные орловские бадминтонисты достойно представили наш регион в Ставрополе на "Кубке Кавказа". В активе наших спортсменов 14 медалей.



Золото среди спортсменов до 13 лет завоевал Елисей Меньков. Пять наград – два серебра и три бронзы в активе Марии Назаровой. Дважды в тройку призеров вошла Мария Кружкова, трижды – Тамара Рыманова.



В зачете спортсменов до 11 лет третьим стал Алексей Мельков, в юношеском зачете до 17 лет третьей стала Полина Мелькова. Фото: Федерация бадминтона Орловской области https://vk.com/badmfederation57





Анастасия Дорохова





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