|
|Главная » Новости
14:07, 6 декабря 2022 года
Орловские бадминтонисты успешно выступили на "Кубке Кавказа"Соревнования рангом две звезды состоялись в Ставрополе.
Юные орловские бадминтонисты достойно представили наш регион в Ставрополе на "Кубке Кавказа". В активе наших спортсменов 14 медалей.
Золото среди спортсменов до 13 лет завоевал Елисей Меньков. Пять наград – два серебра и три бронзы в активе Марии Назаровой. Дважды в тройку призеров вошла Мария Кружкова, трижды – Тамара Рыманова.
В зачете спортсменов до 11 лет третьим стал Алексей Мельков, в юношеском зачете до 17 лет третьей стала Полина Мелькова.
Фото: Федерация бадминтона Орловской области https://vk.com/badmfederation57
Анастасия Дорохова