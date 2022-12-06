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16:30, 6 декабря 2022 года Орловцы отмечают престольный праздник святого князя Александра Невского Вечером 5 декабря митрополит Орловский и Болховский Тихон совершил всенощное бдение в Александро-Невском храме Орла.





6 декабря Русская православная церковь отмечает престольный праздник святого благоверного князя Александра Невского. Накануне праздника митрополит Орловский и Болховский Тихон совершил всенощное бдение в Александро-Невском храме Орла.



Александр Невский вошел в историю России как великий полководец и дипломат. Для многих благоверный князь - пример стойкости. Сегодня к нему обращены молитвы за участников специальной военной операции.





Юлия Сабельникова





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