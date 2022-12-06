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17:30, 6 декабря 2022 года Заболеваемость коронавирусом в Орловской области пошла на спад За неделю снижение зафиксировано на уровне 15%.









- Управление Роспотребнадзора напоминает, что самой эффективной мерой профилактики тяжелого течения новой коронавирусной инфекции является вакцинация, которая особенно показана группам риска: лицам в возрасте 60 лет и старше, лицам с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением, - напоминают орловцам в надзорном ведомстве. Как рассказали в регуправлении Роспотребнадзора, в Орловской области за прошлую неделю с 28 ноября по 4 декабря зафиксировано 173 новых случая заражения коронавирусом. Активность эпидемического процесса низкая, спад отмечен на уровне 15% в сравнении с предыдущей неделей.





Ольга СУПОНЕВА





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