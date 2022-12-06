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18:30, 6 декабря 2022 года Орловские налоговики проверили выдачу чеков на торговых площадках Сейчас в Орловской области организовано более полутора тысяч точек торговли. На них свыше тысячи налогоплательщиков занимаются предпринимательством.





Сотрудники орловского УФНС провели рейды по торговым площадкам с целью проверить, как соблюдается правило выдачи чеков. Этот платежный документ важен как для покупателя, так и для продавца. С чеком можно требовать обмен покупки или возврат денег, а предприниматель сможет отчитаться перед налоговиками.



Рейды УФНС принесли результат - предпринимателями, торгующими на ярмарках, было дополнительно зарегистрировано более 300 контрольно-кассовых аппаратов.





Ирина Костина





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