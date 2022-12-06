В Орле осудили экс-руководителя "Орелгосзаказчика" и его подчиненного

Приговор еще не вступил в законную силу.

СУ СК РФ по Орловской области, их обвинили в превышении должностных полномочий. Суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего руководителя казенного учреждения и экс-главного специалиста отдела строительного контроля. Как сообщает пресс-служба, их обвинили в превышении должностных полномочий.

Суд и следствие установили, что обвиняемые осуществили приемку с 16 июня 2020 года по 28 декабря 2020 года лагеря "Ветерок". Часть работ была выполнена с нарушением, а другая – не выполнена.

– Приговором суда бывшему руководителю учреждения назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии - поселении, а его подчиненный приговорен к 1 году 6 месяцам принудительных работ, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.

Приговор пока не вступил в законную силу.