Орловца покусала подозрительная кошка

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19:00, 6 декабря 2022 года
Орловца покусала подозрительная кошкаОна могла быть бешеной.
В управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям поступила информация из городской больницы Семашко об укусе молодого человека животным. Стало известно, что спустя некоторое время кошка умерла, а мать орловца отказалась предоставить данные о причине смерти и месте захоронения животного. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно правилам, животное, укусившее человека, должно быть доставлено на клинический осмотр в течение десяти календарных дней. После чего, информация поступает в больницу в течение суток. Однако из-за того, что женщина отказалась предоставить данные, определить наличие вируса бешенства у кошки, в установленные сроки стало невозможным.
– Управлением Россельхознадзора принято решение о направлении информации в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе.
Сергей СИЛАЕВ