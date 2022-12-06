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15:03, 6 декабря 2022 года

Мобильный интернет стал доступен еще для 10 тысяч сельчан Орловской области

МегаФон провел комплексную работу по модернизации и строительству новых базовых станций 4G в малых населенных пунктах региона. В 12 селах и деревнях сеть 4G впервые стала доступна абонентам.


 Помимо этого, технические специалисты модернизировали инфраструктуру еще в 20 населенных пунктах, где совокупно проживает около 75 тысяч человек. Оператор расширил покрытие на больших территориях за счет оборудования, работающего в сети LTE-800. Использование диапазона частот 800 МГц расширяет зону действия одной базовой станции «четвертого поколения». Это важно для отдаленных населенных пунктов и автомобильных трасс. Также сигнал LTE-800 лучше проникает в закрытые помещения, повышая качество покрытия 4G в жилых домах.

«Анализ показывает, что жители маленьких сел и деревень пользуются мобильным интернетом даже интенсивнее, чем в больших городах, ведь он дает доступ к мобильному банкингу, маркетплейсам или медицинским консультациям в любой локации. Мобильная связь — это такая же ключевая часть инфраструктуры, как и дороги. И для нас важно, чтобы жители региона получали качественные телекомуслуги, где бы они ни находились», — говорит директор МегаФона в Орловской области Сергей Ивочкин.

Инженеры компании установили и модернизировали оборудование в городах Мценск, Малоархангельск, Новосиль, а также в Верховском, Глазуновском, Дмитровском, Должанском, Знаменком, Колпянском, Корсаковском, Кромском, Ливенском, Малоархангельском, Мценском, Новодеревеньковском, Новосильском, Орловском, Покровском, Хотынецком и Шаблыкинском районах области.





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