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20:00, 6 декабря 2022 года

За год на Орловщине изъяли свыше 400 килограммов наркотиков

В День подразделений по контролю за оборотом наркотиков системы МВД России глава орловского управления Владимир Журавлев озвучил текущие итоги работы в этом году.


6 декабря в России отмечается День подразделений по контролю за оборотом наркотиков системы МВД России. В этом году в Орловской области сотрудниками управления было изъято 444 килограмма наркотиков. В прошлом году этот показатель равнялся 122 килограммам. 

В данный момент в регионе наиболее распространены синтетические нароктики. Это трехлетняя тенденция. 

Сотрудниками ОКОН перекрыто 17 межрегиональных каналов поставок наркотиков, ликвидировано 15 организованных преступных групп. По подозрению в четырех наркопреступлениях задержаны три несовершеннолетних. В прошлом году в поле зрения силовиков также попали три подростка, но они лишь единожды преступили закон.


Антон Киселёв
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