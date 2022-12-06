В Орловской области занято почти 340 тысяч человек

Уровень безработицы – 3,6%.

Орелстат. Данные о рабочей силе в регионе в августе-октябре 2022 года предоставил

Так, в Орловской области количество работоспособного населения – 352,5 тысяч человек. Оно состоит из занятых и безработных. Из 352,5 тысяч человек за 339,7 тысяч закреплено рабочее место, а 12,8 тысяч не работают.

Есть люди, которые еще или уже не заняты. Таких орловцев в регионе 260,2 тысяч человек. Общий уровень занятости превышает 55%.