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8:00, 7 декабря 2022 года Три хоккеиста команды ОГУ вызваны на "Матч Звезд" студенческой хоккейной лиги В состав участников выставочной игры вошли Самвел Давтян, Павел Гришин и Дамир Щегалев.





Орловские хоккеисты станут участниками престижной выставочной игры Студенческой хоккейной лиги. В состав участников "Матча Звезд" попали Самвел Давтян, Павел Гришин и Дамир Щегалев.



Встреча состоится 10 декабря в Тюмени. Ее участниками станут лучшие студенты-хоккеисты, представляющие 19 команд из 16 субъектов Российской Федерации.



Фото: ХК «ОрелГУ https://vk.com/hcorelgu





Анастасия Дорохова





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