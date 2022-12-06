Орловская область вошла в число регионов, где не горел лес в пожароопасный период

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20:30, 6 декабря 2022 года
Орловская область вошла в число регионов, где не горел лес в пожароопасный периодОн длился с 15 апреля по 2 ноября.
Об этом сообщил начальник управления организации пожаротушения МЧС России по Орловской области Александр Леонов на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
Пожароопасный сезон длился с 15 апреля по 2 ноября, а с 6 июля по 22 сентября в регионе установили особый противопожарный режим. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создали группировку, куда вошло более 3тсыяч человек и 990 единиц техники.
– По итогам пожароопасного периода Орловская область вошла в число 12 регионов России, где не было допущено ни одного лесного пожара, - сообщил Александр Леонов.
Сергей СИЛАЕВ