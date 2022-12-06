Орловская область вошла в число регионов, где не горел лес в пожароопасный период

Он длился с 15 апреля по 2 ноября.

Александр Леонов на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Об этом сообщил начальник управления организации пожаротушения МЧС России по Орловской областина заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Пожароопасный сезон длился с 15 апреля по 2 ноября, а с 6 июля по 22 сентября в регионе установили особый противопожарный режим. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создали группировку, куда вошло более 3тсыяч человек и 990 единиц техники.

– По итогам пожароопасного периода Орловская область вошла в число 12 регионов России, где не было допущено ни одного лесного пожара, - сообщил Александр Леонов.