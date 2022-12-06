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21:00, 6 декабря 2022 года Орловский детско-юношеский клуб "Ровесник" отметил полувековой юбилей Все это время учреждение является центром воспитания молодежи.





1 декабря детско-юношеский клуб "Ровесник" отметил 50-й День рождения. Клуб начинал свою деятельность в качестве "комнаты школьника". Основной ее задачей стало военно-патриотическое воспитание и возможность для ребят заниматься интересными делами в свободное время от учебы время.



Сегодня клуб "Ровесник" является частью Дома детского творчества №4. Сюда приходят дети от 5 до 18 лет на самые разные занятия.



К юбилею клуб получил подарок - полмиллиона рублей. Деньги пойдут на развитие учреждения в следующем году.





Эва Стасюлевич





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