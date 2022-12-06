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17:00, 6 декабря 2022 года ГТРК "Орел" продолжает получать поздравления и награды Сегодня сотрудники редакции получил дипломы и благодарственные письма от ряда организаций.





ГТРК "Орел" продолжает получать поздравления. 2 декабря наша телерадиокомпания отметила 55-летие.



Сегодня сотрудников редакции вновь отметили наградами. Дипломы и благодарственные письма в благодарность за плодотворное и многолетнее сотрудничество вручили региональное отделение профсоюзов, МЧС и другие организации.





Орловское Информбюро





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