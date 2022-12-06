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17:15, 6 декабря 2022 года Андрей Клычков рассказал Андрею Белоусову о реализации сквозного инвестпотока на Орловщине Губернатор Орловской области принял участие в совещании у первого зампреда правительства РФ.





6 декабря губернатор Орловской области Андрей Клычков принял участие в совещании у первого зампреда правительства РФ Андрея Белоусова. Глава Орловщины рассказал о внедрении в регионе бережливого проекта "Сквозной инвестиционный поток", особо отметив наличие у нашей области успешных практик бережливых технологий в промышленной сфере и социальном блоке. Проект позволяет сократить "клиентский путь" инвестора в регионе с 1 239 до 555 дней.



Как сообщает региональный информационный портал, для оптимизации алгоритмов Орловщина сформировала проблемы и инициативные решения на региональном и федеральном уровне по каждому направлению. Андрей Белоусов поддержал предложение о важности подготовки кадров для инвестиционных компаний, а также мониторинге направлений подготовки выпускников вузов и учреждений СПО.





Орловское Информбюро





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