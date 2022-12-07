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9:00, 7 декабря 2022 года В Орловской области респираторными вирусными инфекциями болеют почти 8 тысяч человек Это ОРВИ, грипп и COVID-19.





Роспотребнадзора по Орловской и Курской областям. На территории региона фиксируется рост заболеваемости. За неделю, с 28 ноября по 4 декабря, специалисты зарегистрировали 7 856 случаев. Прирост составил 7,7%, сообщили в пресс-службе управления На долю гриппа приходится 58% всех заражений, практически все заболевшие не были вакцинированы. Пресс-служба ведомства напоминает, что кампания по иммунизации против гриппа на территории региона продолжается. В настоящее время привито более 298,7 тысяч человек, из них 68 тысяч – дети.





Сергей СИЛАЕВ





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