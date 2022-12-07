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8:30, 7 декабря 2022 года Орловские добровольцы участвуют в форуме гражданского участия "Мы вместе" Мероприятие завершается сегодня в Москве.





В Москве завершается международный форум гражданского участия "Мы вместе".



В центральном выставочном зале "Манеж" собрались добровольцы из 40 стран и 89 регионов России. В их числе и 27 человек из Орловской области.



Накануне участники собирают "Корзину добра" к Новому году.





Татьяна Тимохина





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