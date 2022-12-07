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9:30, 7 декабря 2022 года
В Орле начались творческие встречи "На светлой стороне"Проект объединяет творческих людей.
Первая встреча прошла 4 декабря в воскресной школе Троицкого храма, в рамках которой состоялся неформальный концерт. Желающие могли спеть песню, прочитать стих или прозу. Об этом сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.
Новый проект объединяет православных поэтов, писателей, музыкантов, художников, фотографов и мастеров народного промысла. Принять участие могут как профессионалы, так и любители.
Сергей СИЛАЕВ