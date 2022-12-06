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16:31, 6 декабря 2022 года Сегодня в Орле ожидается -11..-7 градусов мороза Публикуем подробный прогноз погоды на 7 декабря.





Росгидрометцентр, среда, 7 декабря, в Орле отметится морозной погодой. Ожидается -11..-7 градусов. Облачность переменная, без осадков.



Ветер с юго-востока, скорость 6 м/с. Атмосферное давление на уровне 750 мм рт.ст.



А вот уже с завтрашнего дня морозы отступят, пойдет снег, а в дальнейшем ожидается оттепель.



Как сообщает , среда, 7 декабря, в Орле отметится морозной погодой. Ожидается -11..-7 градусов. Облачность переменная, без осадков.Ветер с юго-востока, скорость 6 м/с. Атмосферное давление на уровне 750 мм рт.ст.А вот уже с завтрашнего дня морозы отступят, пойдет снег, а в дальнейшем ожидается оттепель. Фото: Ольга Супонева





Ольга СУПОНЕВА





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