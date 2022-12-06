Главная » Новости



10:00, 6 декабря 2022 года В Орле дядю и племянника осудят за попытку кражи из пекарни 29-летний фигурант также обвиняется в разбое.





Заводской районный суд приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении 29-летнего мужчины и его 18-летнего племянника. Оба обвиняются в попытке кражи. Как сообщили в СУ СК России по Орловской области и прокуратуре, преступление произошло в сентябре. Ночью на ул. Ливенской фигуранты похитили со склады продовольствие и другое имущество из помещения пекарни на сумму свыше 115 тысяч рублей. Подельников застали врасплох на месте преступления.



В августе 29-летний фигурант совершил разбойное нападение на подростка. Угрожая применением насилия, мужчина отобрал у потерпевшего телефон.



Как подчеркнули в прокуратуре, старший подельник во время двух преступлений был пьян.





Орловское Информбюро





Новости СМИ2