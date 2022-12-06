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17:22, 6 декабря 2022 года На площади Ленина в Орле начался монтаж катка Ледовое поле под открытым небом откроется под занавес 2022-го.





Рабочие уже обозначили границы будущего катка. Пока что идет подготовительная работа.



Как уже сообщала читателям ГТРК "Орел", откроется ледовое поле на главной площади города ближе к Новому году: в третьей декаде декабря. Напомним, что каток в нашем городе появился и радует жителей который год благодаря участию спонсоров.



Со своими коньками покататься здесь можно бесплатно.



Фото: Ольга Супонева





Ольга СУПОНЕВА





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