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21:05, 6 декабря 2022 года Коротко о главном "Вести-Орел" в 21:05 на телеканале "Россия".





- Жизнь на кону!

Почему гемодиализный центр в Орле вскоре, могут закрыть. Мы разбирались в проблеме. - Их задача - обнаружение и ликвидация каналов распространения наркотиков! - Движение вперед! В Орле открылся инклюзивный центр. - Нац.проект в действие.



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