Главная » Новости



20:45, 6 декабря 2022 года В Орле гемодиализный центр может закрыться для 50 пациентов Жители элитной многоэтажки по улице Красноармейской выступили против размещения в их доме медицинского учреждения.





Идут судебные прения, ситуацию прокомментировали и власти региона. Что же произошло и кому помешал центр? Смотрите подробности в нашем сюжете.





Всеволод Трифонов





Новости СМИ2