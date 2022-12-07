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10:00, 7 декабря 2022 года В Орле на Красный мост приедут новые строительные бригады и кран Сейчас на объекте трудится 130 специалистов.





Реконструкция Красного моста продолжается в рамках национального проект " Безопасные качественные дороги " . В настоящее время подрядчик демонтируют плиту проезжей части и балки. Об этом администрации. Безопасные качественные дороги. В настоящее время подрядчик демонтируют плиту проезжей части и балки. Об этом сообщила пресс-служба городской – Планируем, что к концу января металлические конструкции балок пролетов строения будут полностью демонтированы, - поделились сотрудники подрядной организации "УПМК-22". Сейчас на мосту работают десять единиц спецтехники и 130 специалистов. Подкрепление из Тулы – 26 человек –прибудет в середине декабря. Техническое подкрепление в виде 350-тонного крана задействуют в разборке старых балок и их нарезке на семиметровые части.





Сергей СИЛАЕВ





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