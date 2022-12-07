В Орле на Красный мост приедут новые строительные бригады и кран

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10:00, 7 декабря 2022 года
В Орле на Красный мост приедут новые строительные бригады и кранСейчас на объекте трудится 130 специалистов.
Реконструкция Красного моста продолжается в рамках национального проект "Безопасные качественные дороги". В настоящее время подрядчик демонтируют плиту проезжей части и балки. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
– Планируем, что к концу января металлические конструкции балок пролетов строения будут полностью демонтированы, - поделились сотрудники подрядной организации "УПМК-22".
Сейчас на мосту работают десять единиц спецтехники и 130 специалистов. Подкрепление из Тулы – 26 человек –прибудет в середине декабря. Техническое подкрепление в виде 350-тонного крана задействуют в разборке старых балок и их нарезке на семиметровые части.
Сергей СИЛАЕВ