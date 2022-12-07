В Орловской области новорожденных будут проверять на наличие 36 тяжелых заболеваний

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10:30, 7 декабря 2022 года
В Орловской области новорожденных будут проверять на наличие 36 тяжелых заболеванийРанее неонатальный скрининг охватывал лишь пять групп.
Как сообщает департамент соцзащиты региона, с начала 2023 года по всей стране медики будут исследовать малышей на наследственные и врожденные заболевания. Данные помогут выявить тяжелые болезни на ранней стадии и начать быстрее оказывать помощь.
Всего в федеральном бюджете на 2023 год на эти цели заложено более 2,3 миллиарда рублей.
Сергей СИЛАЕВ