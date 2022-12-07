Орловским добровольцам до 14 декабря отправят гуманитарный груз

|
|Главная » Новости
11:00, 7 декабря 2022 года
Орловским добровольцам до 14 декабря отправят гуманитарный грузСрок обозначил глава региона.
Бойцы попросили помочь с дополнительной экипировкой, обмундированием и "тактикой", прислали необходимые размеры одежды. Кроме того, понадобились бензопилы, генераторы, тепловики, маскировочные сети, лекарства и другое.
Почти все товары заказаны, после формирования груза, его доставят на передовую. Желающие могут помочь, реквизиты указаны на официальных страницах губернатора Андрея Клычкова.
Орловское Информбюро