Орловским добровольцам до 14 декабря отправят гуманитарный груз

Срок обозначил глава региона.

Бойцы попросили помочь с дополнительной экипировкой, обмундированием и " тактикой " , прислали необходимые размеры одежды. Кроме того, понадобились бензопилы, генераторы, тепловики, маскировочные сети, лекарства и другое.

Почти все товары заказаны, после формирования груза, его доставят на передовую. Желающие могут помочь, реквизиты указаны на официальных страницах губернатора Андрея Клычкова.