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12:00, 7 декабря 2022 года Юные орловцы с нарушением слуха привезли награды с всероссийского конкурса "Утренняя звезда" В творческом состязании участие приняло около полутысячи творческих ребят, наши земляки достойно проявили себя.





В Саранске прошел пятый Всероссийский фестиваль детского творчества "Утренняя звезда". Пятьсот участников - дети с нарушением слуха из 50 регионов страны. Был коллектив и из Орла. Чем ребята покорили жюри? Об этом наш материал.











Юлия Опанасюк





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