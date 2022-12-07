Команде девочек по мини-футболу из Мценска исполнился год

Юные футболистки уже успели примерить титул чемпионов.

Их восхождение на футбольный пьедестал почета только начинается. Команда "Фортуна" из Мценска в самом начал пути. Ей - год. В своей возрастной категории юные футболистки уже успели примерить титул чемпионов. А совсем скоро отправятся покорять северную столицу.



О мини-футболе и кто приводит туда девочек в нашем материале.