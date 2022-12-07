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15:30, 7 декабря 2022 года Жителям Орла расскажут неизвестные факты о городе На встречу с "Орловским бубликом" пригласили всех желающих.





Орел в неизвестном ракурсе представит блогер " Орловский бублик " . Урок истории пройдет в Бунинке, 11 декабря. Гости увидят снимки дореволюционного Орла, которые не видел никто. Фотографии хранятся в коллекции Андрея Бубликова. Орловец проведет познавательную ретроспективу – что изменилось в городских пейзажах за последний век. Мероприятие начнется в 12.00 (12+)





Орловское Информбюро





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