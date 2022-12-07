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13:00, 7 декабря 2022 года В Орловской области продолжается ремонт сельских дорог В регионе ведутся работы по реконструкции и строительству 5 объектов.





Дорожные работы идут в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий". Сейчас ведется ремонт и реконструкция по пяти объектам.



Как рассказал Александр Ященко, начальник "Орловского госзаказчика", дорожники трудятся в нескольких районах. Так, в Новодеревеньковском продолжается ремонт участка в 11,5 километров, сумма, вложенная в работу, составляет почти 400 тысяч миллионов рублей. Дорога до Кологривово готова на 95%.



Несколько объектов приводят в порядок в Кромском районе. Здесь строят дорогу в деревне Голубица - полтора километра обойдутся в 34 миллиона, ведется реконструкция автомобильной дороги "Москва – Киев" - Комаричи - Дмитровск Орловский - Кромы, а также других участков.









Ольга СУПОНЕВА





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