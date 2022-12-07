На Орловщине нашли антибиотики в кефире и сметане

Продукцию поставляли в социальные учреждения.

Пробы кефира и сметаны отобрали в рамках пищевого мониторинга. Выяснилось, что молочный завод изготовил 270 килограммов сметаны и 371 килограмм кефира. Предприятие использовало сырье десяти производителей, семь из которых работают на Орловщине.

По информации пресс-службы управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, продукция была доставлена в социально значимые учреждения региона, а затем попала в пищу людям. В настоящее время специалисты устанавливают причину произошедшего.