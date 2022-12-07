В Орле проходит праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья

Юные орловцы с ограниченными возможностями здоровья принимают активное участие в творческой жизни Дома творчества. Здесь реализуется 7 адаптировных программ для детей с ОВЗ и инвалидов, работает 2 инклюзивных студии: вокальная и театральная.





Сегодня кроме концерта покажут спектакль "Самое заветное желание" по произведению Катаева инклюзивный театральной студии "Радуга над волшебным островом".



Мероприятие проходит в рамках декады инвалидов.