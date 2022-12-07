Для детей из Дмитровского района соберут 500 подарков к Рождеству

Благотворительную акцию проводит Орловская епархия.

Сбор организовали в монастыре во имя блаженной Ксении Петербургской в селе Долбенкино. Офис, где примут подарки, есть и в Орле.

Цель акции – сбор шоколадок, конфет, игрушек, новых детских книг для нуждающихся ребят. В планах собрать 500 подарков и 500 игрушек по возрасту. Принять участие в добром деле можно до 27 декабря. В Орле благотворителей ждут в переулке Воскресенском, дом 16. Предварительно нужно позвонить по номеру 8(915) 505-52-55.