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14:00, 7 декабря 2022 года

Детский парк Орла объявил новогодние творческие конкурсы

Маленьким горожанам предлагают создать креативную елку и игрушки для праздничного дерева.


Прием заявок уже начался. Юные жители Орла могут посостязаться в творческих умениях. 

Для конкурса на самую креативную елку нужно создать дерево высотой не менее метра из любых подручных материалов,заполнить заявку и направить ее на почту  [email protected] в срок до 15 декабря. А 18 декабря до 12.00 елочку нужно будет доставить в административное здание Детского парка. 

Конкурс на самую необычную и красивую елочную игрушку продлится до 21 декабря, заявку нужно успеть подать до этой даты. 

- Подойдут поделки из любых материалов для уличного украшения. Ограничений по формату нет, все зависит от полета фантазии. Украшение необходимо принести также в административное здание Детского парка с заполненной заявкой, - сообщает сайт мэрии Орла.

Скачать образцы заявок можно здесь. 

 



Ольга СУПОНЕВА
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