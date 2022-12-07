Баскетболисты ОГУ успешно провели домашний тур Первенства ЦФО

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14:30, 7 декабря 2022 года
Баскетболисты ОГУ успешно провели домашний тур Первенства ЦФОДважды на своей площадке обыграли липецкий "ГринХилл".
В Орле состоялись матчи баскетбольного Первенства ЦФО. Соперником баскетболистов ОГУ стал липецкий "ГринХилла". Первая встреча закончилась со счетом 90:65, вторая встреча осталась также за нашей командой. Итог матча – 86:70.
Следующие игры наша команда проведет на своей площадке против коллектива из Воронежа.
Фото: БК ОрелГУ https://vk.com/orel_basket
Анастасия Дорохова