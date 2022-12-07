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12:15, 7 декабря 2022 года

В Орле суд рассмотрит дело пиромана, который поджег свою знакомую

31-летний орловец предстанет перед Фемидой за причинения тяжкого вреда здоровью.


Следственный комитет передал в суд дело орловца, угрожавшего поджечь знакомую, а потом и выполневшего свою угрозу. Здоровью 46-летней женщины был нанесен тяжкий вред, за что пироману придется отвечать перед лицом правосудия.

Набедокурил орловец зимой 2022-го. В январе во время пьяной ссоры он обещал поджечь женщину, угрожая ей емкостью с бензином для заправки зажигалок. Он выплеснул горючее на куртку знакомой, но угрозу до конца не довел. Однако вернулся к криминальной затее в феврале: тогда, снова во время ссоры в квартире, он вылил бензин на голову женщине и поджег ее. 

- В результате преступных действий обвиняемого потерпевшей получены термические ожоги лица, головы, тела и конечностей, причинившие ей особые физические страдания и тяжкий вред ее здоровью. Следствием проведены необходимые действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Обвиняемый полностью признал себя виновным в совершенных преступлениях. Прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщил ГТРК "Орел" Александр Коргин, официальный представитель СУ СК России по Орловской области. 


Ольга СУПОНЕВА
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