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12:22, 7 декабря 2022 года

В Орловской области более 2,5 тысяч выпускников пишут итоговое сочинение

Результат повлияет на допуск к государственной итоговой аттестации.


7 декабря итоговое сочинение проходит для всех учащихся 11-ых классов по стране. Написать работу могут и выпускники прошлых лет. С 2022-2023 года изменился подход к формированию тем итогового сочинения. Вместо открытых направлений появился закрытый банк тем на основе прошлогодних.

Банк тем включает в себя три раздела: "Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека" , "Семья, общество, Отечество в жизни человека"  и "Природа и культура в жизни человека", - сообщили в Минпросвещения Российской Федерации.

Порядок и процедура проведения, а также критерии оценивания не изменились. На работу школьникам выделяют 235 минут. Для участников с ограниченными возможностями здоровья время выполнения увеличено на 1,5 часа. Результаты появятся не позднее 21 декабря.




Сергей СИЛАЕВ
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