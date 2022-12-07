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15:00, 7 декабря 2022 года

В Наугорском микрорайоне Орла построят пять 10-этажных домов

Они вырастут на месте стареньких двухэтажек.


Как сообщает пресс-служба администрации города Орла сейчас в этом "квадрате" 23 двухэтажных дома. Все они признаны аварийными и либо уже расселены, либо ожидают расселения в ближайшее время. Благодаря проекту комплексного развития территорий, жители останутся в том же районе, но сменят изъеденные годами квартиры на новое жилье.
 
Первым этапом станет строительство многоэтажки на месте снесенных домов №1 и №3 по ул. Куйбышева и №12 и №14 по ул. Плещеевской. Он спроектирована таким образом, чтобы сразу переселить жителей из смежных аварийных двухэтажек, тем самым высвободив остальные очереди застройки.
 
Первый дом планируется начать строить уже на старте 2023 года, а завершить в 2024. Всего же в плане – пять 10-этажек на 850 квартир общей площадью 36 811 кв.м. Каждая высотка будет оснащена многоуровневой парковкой, что позволит не заставлять центр Орла автомобилями. 
 
Завершится реализация проекта комплексного развития этой территории к 2031 году. Исполнение контракта идет в соответствии с графиком.



Александра Бахтина
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